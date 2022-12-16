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За недостачу крупного рогатого скота штраф и 2 года лишения свободы - суд Браславского района огласил приговор начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия
Два года в условиях усиленного режима и штраф за недостачу крупного рогатого скота. Суд Браславского района огласил приговор первому зампреду - начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия.
Занимая эти должности на протяжении двух лет, чиновник знал о серьезной недостаче (почти 1 200 коров), но не принял никаких мер. Наоборот, при его попустительстве должностные лица совершили подлог в документах, чтобы скрыть серьезную недостачу. Как итог - обвинительный приговор.
В соответствии с законом "Об амнистии" наказание в виде лишения свободы сокращено на 1 год. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
С начала года только в Витебской области возбуждено свыше 60 уголовных дел за недостачу крупного рогатого скота, половина из них уже направлены в суд.
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