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За неоднократное получение взятки задержан главный инженер одного из витебских госпредприятий

За неоднократное получение взятки задержан главный инженер одного из витебских госпредприятий. Незаконное денежное вознаграждение брал за лоббирование интересов поставщиков дорогостоящего оборудования. Задержан с поличным при получении очередного транша в размере 700 долларов.

Взятка передавалась двумя этапами. Общая сумма составила 1700 долларов США. Примечательно: для того чтобы обеспечить гарантированную поставку данного оборудования в адрес предприятия, главный инженер вступил в сговор с представителем коммерческой структуры, разделил неделимый объект - предмет закупки - на четыре части, четыре накладных и четыре договора. Поставка была осуществлена в один день. Вместе с тем на склад заехал единый целый предмет закупки
Артем Дунько, замначальника управления ДФР КГК Беларуси по Витебской области

В ходе следствия оперативники установили и иные факты получения взяток должностным лицом - уже за приобретение у индивидуального предпринимателя уплотнителей и шлангов. В обоих эпизодах суммы взяток были включены в стоимость товаров, что повлекло причинение ущерба предприятию. Взяткополучатель заключен под стражу, ему предъявлено обвинение.

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