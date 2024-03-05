За неоднократное получение взятки задержан главный инженер одного из витебских госпредприятий

Взятка передавалась двумя этапами. Общая сумма составила 1700 долларов США. Примечательно: для того чтобы обеспечить гарантированную поставку данного оборудования в адрес предприятия, главный инженер вступил в сговор с представителем коммерческой структуры, разделил неделимый объект - предмет закупки - на четыре части, четыре накладных и четыре договора. Поставка была осуществлена в один день. Вместе с тем на склад заехал единый целый предмет закупки

Артем Дунько, замначальника управления ДФР КГК Беларуси по Витебской области