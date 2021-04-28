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За неправомерное завладение данными сморгонских милиционеров возбуждено уголовное дело

За свои поступки придется ответить перед законом. 25-летний работник компании сотовой связи обнародовал данные сморгонских милиционеров в сентябре прошлого года и разместил их в одном из деструктивных телеграм-каналов. В отношении жителя Сморгони возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение компьютерной информацией.

"Читая один из телеграм-каналов, наткнулся на фото сотрудников. Одного из сотрудников я знал лично. Я решил разместить информацию, так как я работал в мобильной компании, его тоже нашел и разместил. Потом через какое-то время один из сотрудников приходил на работу ко мне по вопросу, что ему звонят посторонние. Я понял - это потому, что я разместил эти данные".

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