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За незаконную добычу лося задержаны двое браконьеров
Незаконная охота на лося. Задержаны жители Бобруйского района. Они попытались скрыть факт незаконной добычи зверя, уничтожая его останки. Выяснилось, что накануне один из мужчин охотился на водоплавающую дичь законным образом, но в процессе застрелил лося. А к разделке туши решил привлечь своего знакомого охотника. Мясо мужчины поделили между собой.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота". По факту хранения боеприпасов к нарезному оружию проводится проверка.
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