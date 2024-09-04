За незаконную добычу рыбы задержаны четверо жителей Могилевской области

Одним из самых варварских способов, при помощи остроги, нарушители добыли 66 особей различных видов рыб, среди которых находились 28 особей леща, 11 щук и 4 сома. Общий вес незаконной добычи составил около 122 кг. Вся имеющаяся в мешках рыба имела повреждения в виде проколов и разрывов, что подтверждало использование запрещенного орудия рыболовства - остроги. Вред, причиненный окружающей среде, составил 273 базовых величины, что является особо крупным размером.

Юлия Рогалинская, пресс-секретарь Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси