3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
За незаконную добычу рыбы задержаны четверо жителей Могилевской области
Четверо жителей Могилевской области организовали незаконный промысел по добыче рыбы. Каждый из фигурантов имел свою роль в группе и выполнял определенную функцию. Организованную группу браконьеров задержали инспекторы природоохраны на реке Сож.
Четверо мужчин тщательно конспирировали свою криминальную деятельность, общались по рациям, планировали свои вылазки на водоемы. Впрочем, благодаря слаженным действиям госинспекторов, браконьеров раскрыли.
На момент задержания у нарушителей нашли 4 мешка, заполненных рыбой, остроги, светодиодные лампы, бензогенератор, лодочный мотор и радиостанции для связи.
Одним из самых варварских способов, при помощи остроги, нарушители добыли 66 особей различных видов рыб, среди которых находились 28 особей леща, 11 щук и 4 сома. Общий вес незаконной добычи составил около 122 кг. Вся имеющаяся в мешках рыба имела повреждения в виде проколов и разрывов, что подтверждало использование запрещенного орудия рыболовства - остроги. Вред, причиненный окружающей среде, составил 273 базовых величины, что является особо крупным размером.
Кроме того, в дачном доме одного из фигурантов оперативники нашли 4 мешка сетей, 4 остроги, 12 различных незаконных орудий рыболовства, а также незарегистрированное оружие: пистолет и двуствольное ружье, патроны, порох, толовые шашки и боеприпасы. За браконьерство, незаконное хранение запрещенных орудий, а также оружия и боеприпасов, возбуждены уголовные дела.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов