За ночь электроснабжение восстановлено в 140 населенных пунктах Гомельской области. Восстановительные работы продолжаются еще в 293, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минэнерго.

Сейчас технологические нарушения устраняют 183 аварийные бригады и 260 единиц техники. Для временного электроснабжения населенных пунктов, которые остаются без света, используются передвижные дизель-генераторные установки, которые в том числе доставляют из других регионов.

Работы по расчистке упавших деревьев ведутся круглосуточно, делается все возможное, чтобы энергетики могли скорее добраться к пострадавшим от непогоды участкам электросетей и восстановить их.