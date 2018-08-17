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За нынешний сезон белорусский турбизнес потерял минимум миллион долларов
Возможно, новая договоренность отчасти позволит изменить положение дел в сфере отечественных туруслуг. За нынешний сезон из-за туристических передряг за рубежом белорусский турбизнес потерял минимум миллион долларов. Это и проблемы с приостановкой работы одного из крупнейших туроператоров России «Натали-турс», и массовые задержки и отмены рейсов из Украины. Добавили масла в огонь забастовки пилотов Ryanair. Покупка туров превращается в лотерею. Каким образом вернуть доверие клиентов, ведь все эти годы белорусские агентства сомнений в своей порядочности не вызывали, мало того, сегодня они вынуждены отвечать не только за свои ошибки - для некоторых это прямой путь к закрытию офисов. В ситуации разбиралась Вероника Бута.
Пока одни белорусы выкладывают в социальных сетях свои счастливые фото с пляжей, у других настроение далеко не для селфи. В этом году наша страна впервые пережила настоящий туристический коллапс из-за действий иностранных туроператоров. Тысячи человек, десятки туркомпаний столкнулись с некачественным сервисом и, как следствие, с финансовыми потерями.
Связано это с тем, что зарубежные компании не имеют основных фондов, а потому при малейших проблемах те просто закрывают свой иностранный офис - в нашем случае в Беларуси. Самый резонансный случай с «Натали-турс» до конца так и не разрешен.
Директор одной из столичных туристических компаний объясняет: проблема в том, что по закону за все форс-мажоры отвечает турфирма: выплачивает компенсации, за свои деньги приобретает новые билеты и гостиничные номера. Даже если они без вины виноваты - подвел иностранный партнер. Пробелы белорусского законодательства.
Увы, мимо отпуска пролетели и многие туристы, кто решил начать свое путешествие из Украины или, скажем, воспользоваться услугами лоукостера. Крупнейшая забастовка пилотов неделю назад может стать далеко не последней, предупреждают пилоты Ryanair.
Клиенты авиакомпании при этом никак не защищены. Перевозчик не предоставляет ни компенсацию, ни гостиницу. Желание белорусов летать из Киева или из Европы оспорить сложно. Каждый привык считать свои деньги, порой закрывая глаза на комфорт.
Турист голосует рублем и ищет наиболее дешевые варианты. Желание белорусов летать из Киева или из Европы оспорить сложно. Каждый привык считать свои деньги. Турист голосует рублем и ищет наиболее дешевые варианты.
За этот сезон из-за туристических передряг за рубежом белорусский турбизнес потерял минимум миллион долларов. Но проблема куда шире. Даже без таких форс-мажоров деньги за проданные туры в стране не остаются, а идут в карман иностранным боссам.
За эти годы белорусский турист уже успел привыкнуть к качеству и до нынешнего лета не считал приобретенный отдых лотерейным билетом (улетишь или нет). Порядочность наших компаний не вызывала сомнений. Турфирмы уверены: каждый форс-мажор должен стать началом изменений на рынке.
Туристические коллапсы, увы, традиционное явление - из сезона в сезон одни и те же проблемы. В этом году они не обошли стороной и нашу страну. А потому белорусский турбизнес просит в ситуацию вмешаться депутатов, чтобы те пересмотрели нынешнее законодательство. В следующем году в Палате представителей к этому вопросу обещали вернуться. Чтобы и клиенту, и бизнесу предложить цивилизованные рамки решения любых конфликтов.
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