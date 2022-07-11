За организацию интим-услуг задержана минчанка

В Минске задержали 28-летнюю местную жительницу по подозрению в организации занятием проституцией. На женщину вышли оперативники в сфере нравов Заводского РУВД совместно с коллегами из ГУВД. Как установили правоохранители, изначально фигурантка и сама предоставляла интим-услуги посетителям сайтов знакомств. За 2 года ей удалось собрать клиентскую базу. Когда же у нее не получалось работать самой, на дело отправлялись ее знакомые.