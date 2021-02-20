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За оскорбление в "личку" минчанин получил штраф

Правоохранители вышли на 50-летнего жителя столицы, который отправил оскорбительное сообщение военнослужащему внутренних войск. Номер телефона солдата он нашел в телеграм-канале.

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