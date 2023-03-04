3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
За особые заслуги и безупречную службу лучших милиционеров Минской области отметили наградами
День милиции - народный праздник, ведь добиться порядка на улицах, спокойной, мирной жизни в стране можно только общими усилиями.
Поздравления с праздником сегодня звучат в адрес сотрудников правоохранительных органов столичного региона и их семей. Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры в Молодечно.
Награды за безупречную службу
За особые заслуги и безупречную службу лучших милиционеров Минской области отметили наградами. Родителям сотрудников с высокими профессиональными результатами вручили благодарности от министра внутренних дел. Особые медали и офицерским женам.
Знак "За заслуги" Управления внутренних дел - это очень почетная награда, очень приятно ее получить, тем более в праздник, в День милиции. Несмотря на то что очень приятно, мы все равно служим не за награды, а для того, чтобы делать этот мир лучше, бороться с преступностью и несправедливостью.
Эмоции огромные. Я благодарна своему руководству и личному составу Копыльского РОДВ, в котором я служу, за то, что я была отмечена этой государственной наградой. Я всегда гордилась и горжусь, что служу в Республике Беларусь и служу белорусскому народу.
Успех - это спокойствие в нашей стране. Конечно, непросто, потому что Минский регион очень своеобразен. Это и столица, которая находится рядом с нами, это и большое количество дорог республиканского значения, которые у нас есть, следовательно, это и количество транспорта, и иные нагрузки, которые возникают. Поэтому, говоря об успехах, мы говорим только об одном: люди себя спокойно чувствуют, мы добиваемся того, что количество погибших, раненых уменьшается. Мы говорим о том, что количество населения в области в какой-то мере благодаря и нашей организованной работе увеличивается. Это самая основная оценка.
Организаторы праздника подготовили насыщенную программу. На улице развернулась выставка ретроавтомобилей и спецтехники, также были организованы выставки, тематические фотозоны, выступления ансамблей. Завершил мероприятие праздничный концерт.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все