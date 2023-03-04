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За особые заслуги и безупречную службу лучших милиционеров Минской области отметили наградами

День милиции - народный праздник, ведь добиться порядка на улицах, спокойной, мирной жизни в стране можно только общими усилиями.

Поздравления с праздником сегодня звучат в адрес сотрудников правоохранительных органов столичного региона и их семей. Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры в Молодечно.

Награды за безупречную службу

За особые заслуги и безупречную службу лучших милиционеров Минской области отметили наградами. Родителям сотрудников с высокими профессиональными результатами вручили благодарности от министра внутренних дел. Особые медали и офицерским женам.

Знак "За заслуги" Управления внутренних дел - это очень почетная награда, очень приятно ее получить, тем более в праздник, в День милиции. Несмотря на то что очень приятно, мы все равно служим не за награды, а для того, чтобы делать этот мир лучше, бороться с преступностью и несправедливостью.
Евгений Баранов, замкомандира оперативной роты ОМОН УВД Миноблисполкома
Эмоции огромные. Я благодарна своему руководству и личному составу Копыльского РОДВ, в котором я служу, за то, что я была отмечена этой государственной наградой. Я всегда гордилась и горжусь, что служу в Республике Беларусь и служу белорусскому народу.
Вероника Падневич, начальник отделения по гражданству и миграции Копыльского РОВД
Успех - это спокойствие в нашей стране. Конечно, непросто, потому что Минский регион очень своеобразен. Это и столица, которая находится рядом с нами, это и большое количество дорог республиканского значения, которые у нас есть, следовательно, это и количество транспорта, и иные нагрузки, которые возникают. Поэтому, говоря об успехах, мы говорим только об одном: люди себя спокойно чувствуют, мы добиваемся того, что количество погибших, раненых уменьшается. Мы говорим о том, что количество населения в области в какой-то мере благодаря и нашей организованной работе увеличивается. Это самая основная оценка.
Александр Астрейко, начальник УВД Миноблисполкома

Организаторы праздника подготовили насыщенную программу. На улице развернулась выставка ретроавтомобилей и спецтехники, также были организованы выставки, тематические фотозоны, выступления ансамблей. Завершил мероприятие праздничный концерт.

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