За особые заслуги и безупречную службу лучших милиционеров Минской области отметили наградами

Успех - это спокойствие в нашей стране. Конечно, непросто, потому что Минский регион очень своеобразен. Это и столица, которая находится рядом с нами, это и большое количество дорог республиканского значения, которые у нас есть, следовательно, это и количество транспорта, и иные нагрузки, которые возникают. Поэтому, говоря об успехах, мы говорим только об одном: люди себя спокойно чувствуют, мы добиваемся того, что количество погибших, раненых уменьшается. Мы говорим о том, что количество населения в области в какой-то мере благодаря и нашей организованной работе увеличивается. Это самая основная оценка.

Александр Астрейко, начальник УВД Миноблисполкома