"За отличие в охране общественного порядка" - в Бресте наградили лучших милиционеров

В благодарность за спокойствие на улицах. В Бресте сегодня наградили милиционеров. Им вручили медаль "За отличие в охране общественного порядка". Многие из тех, кто представлен к награде, оказались в эпицентре прошлогодних августовских протестов. Особенно жесткие столкновения были в Пинске и Бресте. Кроме медалей, личному составу вручили новые звания и звезды. Всего отметили 147 сотрудников. Среди них и представительницы прекрасной половины. Церемония прошла в Брестской крепости. После вручения наград милиционеры вспомнили героев, погибших в июне 1941-го за свободу и независимость Родины. Их память почтили минутой молчания.