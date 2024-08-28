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За парты в Беларуси сядет миллион школьников - как проходила подготовка к новому учебному году?
За парты в новом учебном году в Беларуси сядет миллион школьников, в том числе 110 тыс. первоклассников. Пока ребята отдыхали, взрослые трудились. На капитальные ремонты учреждений образования выделено почти 100 млн рублей, не считая текущие расходы на обновление.
Насколько удалось преобразить учебные заведения? Где пришлось принимать срочные меры? И как оценивают старания взрослых юные эксперты? Об этом смотрите в совместном проекте Комитета госконтроля и Агентства теленовостей "На контроле Президента" 29 августа на "Беларусь 1".
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