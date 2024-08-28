За парты в Беларуси сядет миллион школьников - как проходила подготовка к новому учебному году?

За парты в новом учебном году в Беларуси сядет миллион школьников, в том числе 110 тыс. первоклассников. Пока ребята отдыхали, взрослые трудились. На капитальные ремонты учреждений образования выделено почти 100 млн рублей, не считая текущие расходы на обновление.