За покупку билета на поезд через интернет больше не будут брать доплату

В связи с постановлением от 29 октября 2019 года № 725 было внесено изменение в перечне услуг транспортных терминалов, тарифы на которые регулирует МАРТ.



Пассажирам больше не нужно доплачивать за предварительную покупку билетов на пригородные и междугородные автобусы, а также за покупку билетов на поезда через интернет.



