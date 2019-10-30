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За покупку билета на поезд через интернет больше не будут брать доплату

За покупку билета на поезд через интернет больше не будут брать доплату

В связи с постановлением от 29 октября 2019 года № 725 было внесено изменение в перечне услуг транспортных терминалов, тарифы на которые регулирует МАРТ.

Пассажирам больше не нужно доплачивать за предварительную покупку билетов на пригородные и междугородные автобусы, а также за покупку билетов на поезда через интернет.

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