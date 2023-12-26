За полномочиями должен стоять результат - Кочанова

Сегодня как никогда важна роль местных органов власти, однако за полномочиями должен стоять результат. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время встречи с активом первичной организации Белорусского союза женщин ОАО "Нафтан". Инициативы с мест лежат в основе законотворчества.

Членами Совета Республики практически завершена работа по приведению законодательства в соответствие с Конституцией, пересмотрено около сотни законов, подчеркнула спикер. При этом главным в политике государства остается справедливое отношение к людям.

"Есть многие вопросы, которые касаются и инфраструктуры города, и детей. Все женщины, которые приехали представители "Полимира", "Нафтана", профсоюзов, молодежных организаций - каждая со своим маленьким вопросиком. Есть вопросы жизненные, которые хотелось бы в узком кругу обсудить, предложить что-то, какое-то свое видение", - рассказала председатель первичной организации Белорусского союза женщин ОАО "Нафтан" Юлия Самойленко.