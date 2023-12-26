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За полномочиями должен стоять результат - Кочанова
Сегодня как никогда важна роль местных органов власти, однако за полномочиями должен стоять результат. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время встречи с активом первичной организации Белорусского союза женщин ОАО "Нафтан". Инициативы с мест лежат в основе законотворчества.
Членами Совета Республики практически завершена работа по приведению законодательства в соответствие с Конституцией, пересмотрено около сотни законов, подчеркнула спикер. При этом главным в политике государства остается справедливое отношение к людям.
"Есть многие вопросы, которые касаются и инфраструктуры города, и детей. Все женщины, которые приехали представители "Полимира", "Нафтана", профсоюзов, молодежных организаций - каждая со своим маленьким вопросиком. Есть вопросы жизненные, которые хотелось бы в узком кругу обсудить, предложить что-то, какое-то свое видение", - рассказала председатель первичной организации Белорусского союза женщин ОАО "Нафтан" Юлия Самойленко.
Вопросы, которые поднимали активисты градообразующего для Новополоцка предприятия, не ограничивались развитием производства и укреплением мер поддержки для коллектива. Говорили еще и о строительстве соцобъектов, интеграции детей с особенностями психофизическогоразвития. Таким ребятам БСЖ уделяет особое внимание, поддерживая уже традиционно и в рамках предновогодних благотворительных акций.
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