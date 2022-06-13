За получение взяток задержан руководитель одного из отделений БЖД

За взятки задержан руководитель одного из отделений Белорусской железной дороги. Как сообщили в МВД, оперативную разработку вела служба БЭП. Мужчину взяли с поличным в момент передачи ему пакета с деньгами.

Известно, что в пакете была тысяча долларов и чуть более 7 тысяч рублей. Установлено, что чиновник систематически получал деньги от руководителя одной из столичных клининговых компаний, основное направление которой - уборка железнодорожных станций. После перевода средств на счет фирмы за оказанные услуги часть из них обналичивалась и передавалась чиновнику. Известно, что более чем за год фигурант получил свыше 46 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток.

