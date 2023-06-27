За попытку дать взятку сотруднику ГАИ в Заславле задержан бесправник

За попытку дать взятку сотруднику ГАИ задержан бесправник. Автомобиль марки "Джили" остановили в Заславле для проверки документов. За рулем был 40-летний минчанин. Прав мужчина лишен. Осознавая, что его вновь ждет ответственность, фигурант попытался решить вопрос по-своему. Сотрудникам он предложил деньги за благополучный исход. Инспектор предупредил, что это противозаконно.

