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За попытку дать взятку сотруднику ГАИ в Заславле задержан бесправник

За попытку дать взятку сотруднику ГАИ задержан бесправник. Автомобиль марки "Джили" остановили в Заславле для проверки документов. За рулем был 40-летний минчанин. Прав мужчина лишен. Осознавая, что его вновь ждет ответственность, фигурант попытался решить вопрос по-своему. Сотрудникам он предложил деньги за благополучный исход. Инспектор предупредил, что это противозаконно.

На место приехала следственно-оперативная группа. Мужчина задержан. Следователи возбудили уголовное дело за дачу взятки.

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