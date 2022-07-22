Иностранца задержали в минском аэропорту - мужчина пытался незаконно пересечь границу

Иностранец с фальшивым паспортом задержан в столичном аэропорту. Мужчину ждет штраф за попытку незаконного пересечения границы. Госпогранкомитет публикует видео инцидента и подробности. Подделку обнаружили при оформлении пассажиров, следовавших в Стамбул. Турецкий паспорт иностранца вызвал подозрения у пограничников. Оказалось, страница с данными о владельце была заменена на фальшивую. Пассажира задержали. Пограничникам он рассказал, что летел в Турцию, где и живет. Что касается уголовного преследования, этот вопрос пока решается. Необходимо выяснить происхождение фальшивого документа.