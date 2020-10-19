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За порядком вместе с участковыми будут следить дружинники из числа гражданских лиц

Это не новая практика, однако, с учетом нынешней ситуации, такие меры позволят усилить работу милиции. Рядовые неравнодушные граждане проходят инструктаж и вместе со стражами порядка берут на себя миссию по обеспечению спокойствия своего дома и района.

Дежурить бригады дружинников будут в Минске по вечерам. Отметим, это добровольная инициатива.

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