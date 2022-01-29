За Посланием Лукашенко следили за рубежом - многие СМИ цитируют белорусского лидера

За разговором во Дворце Республики пристально следили и наши зарубежные коллеги. Сегодня многие цитируют нашего Президента.

"Послание Лукашенко: оппозиции - покаяться, Западу - перевернуть страницу" - под таким заголовком вышел материал Deutsche Welle.

Пристально следили за Посланием Александра Лукашенко российские коллеги, не упуская ни единого момента. "Мы не хотим войны, мы навоевались", когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать: если на нашего союзника - Россию - осуществят непосредственное нападение. Эти слова главы нашего государства не оставило без внимания ни одно российское СМИ.

Лидер призвал белорусов к единству, поскольку внешнему нападению может противостоять только монолитное государство.

Последние действия Лукашенко только подтверждают тезис о том, что ни Вашингтон, ни Брюссель, ни даже Москва не могут оказывать на него серьезного влияния - приходит к выводу Eurasia Daily.