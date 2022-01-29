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За Посланием Лукашенко следили за рубежом - многие СМИ цитируют белорусского лидера
За разговором во Дворце Республики пристально следили и наши зарубежные коллеги. Сегодня многие цитируют нашего Президента.
"Послание Лукашенко: оппозиции - покаяться, Западу - перевернуть страницу" - под таким заголовком вышел материал Deutsche Welle.
Пристально следили за Посланием Александра Лукашенко российские коллеги, не упуская ни единого момента. "Мы не хотим войны, мы навоевались", когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать: если на нашего союзника - Россию - осуществят непосредственное нападение. Эти слова главы нашего государства не оставило без внимания ни одно российское СМИ.
Лидер призвал белорусов к единству, поскольку внешнему нападению может противостоять только монолитное государство.
Последние действия Лукашенко только подтверждают тезис о том, что ни Вашингтон, ни Брюссель, ни даже Москва не могут оказывать на него серьезного влияния - приходит к выводу Eurasia Daily.
И на востоке, и на западе журналисты скрупулезно изучают речь белорусского Президента, пока воздерживаясь от глобальных оценок, но подсознательно вывод напрашивается сам: белорусы сделают все, чтобы сохранить свою независимость.
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