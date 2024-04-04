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За последние 5 лет в Беларуси количество детей с аутизмом увеличилось больше чем в два раза

В учреждениях образования Беларуси создается особая адаптивная среда для обучения и социализации детей с особенностями. Таких ребят учат контактировать с социумом, а взрослым объясняют, как правильно подавать информацию ребенку и понимать его чувства без слов. Появляются творческие кружки и спортивные секции, а в школах и садах создают интегрированные классы и группы.

За последние 5 лет в Беларуси количество детей с аутизмом увеличилось больше чем в два раза. Важна и подготовка кадров для работы с детьми и подростками с непростыми диагнозами. В колледжах Минска, Волковыска и Гроднообучают поспециальности"педагогическое сопровождение".

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