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За последние 5 лет в Беларуси количество детей с аутизмом увеличилось больше чем в два раза
В учреждениях образования Беларуси создается особая адаптивная среда для обучения и социализации детей с особенностями. Таких ребят учат контактировать с социумом, а взрослым объясняют, как правильно подавать информацию ребенку и понимать его чувства без слов. Появляются творческие кружки и спортивные секции, а в школах и садах создают интегрированные классы и группы.
За последние 5 лет в Беларуси количество детей с аутизмом увеличилось больше чем в два раза. Важна и подготовка кадров для работы с детьми и подростками с непростыми диагнозами. В колледжах Минска, Волковыска и Гроднообучают поспециальности"педагогическое сопровождение".
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