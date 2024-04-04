За последние 5 лет в Беларуси количество детей с аутизмом увеличилось больше чем в два раза

В учреждениях образования Беларуси создается особая адаптивная среда для обучения и социализации детей с особенностями. Таких ребят учат контактировать с социумом, а взрослым объясняют, как правильно подавать информацию ребенку и понимать его чувства без слов. Появляются творческие кружки и спортивные секции, а в школах и садах создают интегрированные классы и группы.