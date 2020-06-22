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За последние сутки Европа отправила в Беларусь два самолета и грузовик с гуманитарным грузом
В сложившейся мировой обстановке в условиях пандемии крайне важна поддержка стран-партнеров. Не оставить без внимания и помочь в первую очередь тем, кто сейчас на передовой в борьбе с коронавирусом. За последние сутки Европа отправила в Беларусь два самолета и грузовик с гуманитарным грузом. Такая тройная поддержка не столько знак особой необходимости, сколько способ выразить солидарность белорусским медикам.
Наш корреспондент Никита Дементьев лично встретил на посадочной площадке самолеты с гуманитарным грузом.
Сербские партнеры отличились в помощи уже дважды за последние два дня
Аппараты ИВЛ, диагностическое оборудование и, конечно, средства индивидуальной защиты - с таким дружественным багажом приземлился самолет сербской авиакомпании в национальный аэропорт. Кстати, сербские партнеры отличились в помощи уже дважды за последние два дня и привезли около 18 тонн гуманитарной помощи.
У площадки для разгрузки вместе с журналистами посылку встречали представители белорусского Минздрава и лично посол Сербии.
49 тонн медресурсов от ВОЗ
Не успел сербский борт покинуть взлетную площадку, как еще один рейс приземлился с грузом помощи. На этот раз отправителем выступила ВОЗ.
: более 2 миллионов масок и миллион респираторов, лицевые щитки и сизкостюмы. В денежном эквиваленте около 3 миллионов евро. Но даже такие цифры и суммы выглядят копеечными на фоне жизни и безопасности людей.
Гуманитарный день
Продолжили гуманитарный марафон уже наземным транспортом коллеги из Польши. Столичный НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии от благотворительного католического общества "Каритас" также получил средства индивидуальной защиты.
Олег Руммо, директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:
"Наши потребности в связи с этой эпидемией возросли в разы. Мы недавно посчитали, что за эти три месяца эпидемии мы, скажем, хирургических масок только потратили столько, сколько такая огромная клиника, как наша, с огромным числом операционных, тратит за три года. Естественно, любая помощь, любое пополнение наших запасов и наших ресурсов нам только приносит пользу. Тем более что до конца еще неясно, вопрос не получен, будет ли вторая волна данной эпидемии".
В сумме за сутки Беларусь получила поддержку из трех точек Европы, что в очередной раз доказывает не только об общих целях по борьбе с коронавирусом, но и реальных шагах по его устранению.
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