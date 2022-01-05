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За пострадавшими в ДТП россиянами прибыли 2 реанимобиля

Граждан России, которые наиболее пострадали в ДТП в Лиозненском районе, в эти минуты транспортируют на родину. За ними прибыли два реанимобиля. В сопровождении медиков пациентов в травмами позвоночника и переломом ключицы доставят в Рязань и Московскую область. На данный момент в Витебской областной больнице остается еще одна гражданка России. Сейчас решается вопрос о ее транспортировке.

Также в больнице остается и гражданин Беларуси - водитель автобуса. Мужчине оказывают всю необходимую помощь.

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