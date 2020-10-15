Свою минуту славы пытаются получить и те, кто так хочет стать звездой радикального протеста. Правда, когда наступает ответственность за подобные действия, у вандалов испаряются аргументы. Настал такой момент и для парня, который 4 октября разбивал камеру видеонаблюдения на ограждении Центра Окрестина. Сегодня та бравая удаль пропала и пришло осознание, что за поступки надо отвечать.