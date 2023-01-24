За продажу арсенала задержан черный копатель, ему грозит до 10 лет лишения свободы

За продажу арсенала задержан черный копатель. 30-летний житель Полоцкого района занимался раскопками в местах боевых действий во время Великой Отечественной войны. Найденное оружие мужчина продавал.

Известно о реализации задержанным ручных гранат, артиллерийских снарядов, патронов различного калибра, тротила, гексогена и других взрывчатых веществ общей массой более 5 килограммов. Также мужчина сбыл найденные миномет и винтовку Мосина.

Бойцы по борьбе с организованной преступностью задержали мужчину, когда тот ехал на очередную сделку.

Возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжается дальнейшая отработка криминальных связей задержанных, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности. Сергей Ванагель, начальник отдела 5-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси