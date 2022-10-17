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За пропаганду нацистской символики до 4 лет лишения свободы: в Минске возбуждены уголовные дела
Ленинским (г .Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по факту неоднократной публичной демонстрации нацистской символики, сообщает корреспондент БелТА.
"По данным следствия, минчанин в 2010 году на левой руке сделал татуировку с изображением свастики. В апреле текущего года в состоянии алкогольного опьянения мужчина прогуливался по улице Якубова в Минске. Поскольку на нем была надета майка, прохожие видели имеющуюся на его левой руке татуировку. За данное нарушение фигурант был привлечен к административной ответственности. Несмотря на проведенные сотрудниками милиции профилактические беседы, мужчина должных выводов для себя не сделал. В августе он дважды был привлечен за аналогичное правонарушение", - рассказали в УСК.
В сентябре этого года фигурант находился в одном из медицинских учреждений столицы. Когда минчанин снял пальто, пациенты заметили на его теле нацистскую символику и сделали замечания, однако мужчина не реагировал и продолжал ее демонстрировать.
По данному факту минчанину предъявлено обвинение по ст. 341-1 (публичное демонстрирование нацистской символики, совершенное неоднократно) Уголовного кодекса. К нему с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Ночью 16 сентября текущего года компания из 6 молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет находилась возле торгового центра на одном из центральных проспектов Минска. В объекте располагается пиццерия, в которой пятеро из присутствующих были трудоустроены. Распивая спиртные напитки на летней террасе заведения, двое из компании стали бросать кашпо с цветами на тротуарную плитку, в результате чего те разбились. Молодые люди, проявляя пьяную удаль, выложили рассыпанную землю в форме свастики, а затем стали демонстрировать нацистские приветствия. Подозреваемые сфотографировали свое творение и отправились по домам, оставив для всеобщего обозрения изготовленную символику. В кратчайшие сроки их личности были установлены сотрудниками милиции", - дополнили в УСК.
Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса. Окончательная правовая оценка действиям фигурантов будет дана по результатам расследования.
Фото: Pixabay
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