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За пропаганду нацистской символики задержан 18-летний житель Витебска
Белорусские правоохранители продолжают работу по установлению причастных к протестам и беспорядкам в стране в 2020 году. В руки ГУБОП попал 18-летний житель Витебска. Такой юный и с таким богатым опытом. Участник протестов состоит в фанатском движении, придерживается нацистских взглядов и, как следствие, подписан на деструктивные Telegram-каналы и чаты. В ходе обыска дома у парня обнаружена нацистская и протестная символика, атрибутика и литература. И, как сообщается, задержан он по статье "Пропаганда нацистской символики".
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