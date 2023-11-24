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Электроснабжение восстановлено в 285 населенных пунктах Беларуси - работы продолжаются

Электроснабжение восстановлено в 285 населенных пунктах Беларуси - работы продолжаются

За прошедшие сутки электроснабжение восстановлено в 285 населенных пунктах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

"Наибольшее число отключений отмечено в Минской и Гомельской областях. Основной причиной нарушений электроснабжения стал сильный ветер, а также налипание снега на провода. В устранении последствий непогоды было задействовано более 100 единиц техники и персонал аварийных бригад в составе свыше 250 человек", - рассказали в Минэнерго.

По состоянию на 9.00 24 ноября восстановительные работы продолжаются в 17 населенных пунктах.

Сегодня на большей части территории страны сохранятся сложные погодные условия. Ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, местами по юго-западу - до 24 м/с. Энергетики в непрерывном режиме следят за ситуацией.

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