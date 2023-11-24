Электроснабжение восстановлено в 285 населенных пунктах Беларуси - работы продолжаются

За прошедшие сутки электроснабжение восстановлено в 285 населенных пунктах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

"Наибольшее число отключений отмечено в Минской и Гомельской областях. Основной причиной нарушений электроснабжения стал сильный ветер, а также налипание снега на провода. В устранении последствий непогоды было задействовано более 100 единиц техники и персонал аварийных бригад в составе свыше 250 человек", - рассказали в Минэнерго.

По состоянию на 9.00 24 ноября восстановительные работы продолжаются в 17 населенных пунктах.