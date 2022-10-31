За протестную акцию в столице задержаны 6 минчан

За протестную акцию задержаны шестеро минчан. В начале октября в Московском районе столицы на опоре линии электропередачи неизвестные вывесили полотно БЧБ-расцветки и флаг Украины.



По словам фигурантов, решение провести протестную акцию они приняли совместно. Один из мужчин сфотографировал результат и отправил изображение для размещения в экстремистских интернет-сообществах. Установлено, что задержанные состояли в незаконных телеграм-каналах, общались в районных чатах, участвовали в протестных акциях в 2020 году.



По факту злостного хулиганства следователи возбудили уголовное дело.



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