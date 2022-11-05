За протестную акцию задержаны шестеро минчан. Как работает крикливое меньшинство - в рубрике "Площадка"

За протестную акцию задержаны шестеро минчан. Они состояли в незаконных телеграм-каналах, общались в районных чатах, участвовали в протестных акциях в 2020 году.

Возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство. Подробности - в авторской рубрике "Площадка".

"Минчане поздравляют украинский народ с чудесными новостями с Крымского моста", - так польские экстремисты в своем телеграм-канале подписали фото с вывешенными на опоре линии электропередачи бчб и украинским флагами. Жертвами теракта утром 8 октября на Крымском мосту стали четыре человека. Снимок якобы в поддержку диверсии был сделан в Минске и отправлен на экстремистский ресурс.

Выходит, в Беларуси есть те, кто восхваляет теракт, кто рад гибели людей. Казалось бы, двух с половиной лет достаточно, чтобы понять, что и почему произошло у нас в 2020-м, в Украине в 2014-м. Казалось бы, очевидно, кто финансировал попытки госпереворота и устранение неугодных в Беларуси. Казалось бы, обнародованных исторических фактов, материалов того же уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны достаточно, чтобы навсегда отвернуться от бчб-полотна. Куда уж понятнее ситуация выглядит сегодня. Все карты Запада на столе.

В начале октября на линию 102 сообщили, что в Минске на опоре линии электропередачи на пересечении улиц Рафиева и Семеняко висит бчб-полотно и украинский флаг. Потом задержали и нарушителей - шестерых минчан. Компания эта уже отметилась и в 2020-м, и в 2021-м: марши, акции, распространение протестной символики.

Игорь Тептеев говорит, что на уголовную ответственность не рассчитывал.

Жена Тептеева - гражданка Польши. Туда и сбежала после задержания за участие в уличных беспорядках в 2020-м. Там и личную жизнь устроила.

У себя не хотелось, потому что незаконно. А друга подставить можно.

Юрий Нестеренко официально не работает. Говорит, что пошел на акцию за компанию. Теперь за нее, видимо, и присядет. Собрались, выпили, пошли.

Он же, Нестеренко, сделал фото. Появилось оно в экстремистском телеграм-канале. Сбросил, мол, фотографию в общую группу, и что дальше было, якобы не знает. Но его приятель Виктор Гринько признался, что именно Юрий попросил отправить снимок экстремистам, сославшись на то, что сам не может. Удобно, правда?





Виктор Гринько - главный специалист банка, начальник отдела информационных технологий компании. Зарплата - тысяч 5 белорусских рублей плюс премия. Поддался, говорит, влиянию друзей, пошел нарушать за компанию.

Гринько: "Валера и Владимир залезли на линию ЛЭП и разместили там флаг. То, что Лукашенко остался у власти, - это лучший итог, сейчас я это прекрасно понимаю, видя, что происходит в соседней стране. Понимаю, что и нас это могло ждать. Ничего хорошего".

Подставил Виктора и его приятель, и беглые преступники, написав для присланного фото такой текст, из которого можно сделать вывод, будто шестеро минчан своей акцией поддержали теракт с гибелью людей.

А когда отправлял материалы экстремистам, не понимал этого? Более того, со снимком до его отправки поработали, чтобы нельзя было вычислить, кто и на каком устройстве его сделал. Виктор говорит, что более года он не в протестной тематике, однако как объяснить найденные у него дома пакеты с протестной атрибутикой и символикой?

Фигурант Валерий Балабешко - электромеханик по лифтам. Он один из тех, кто вешал флаги.

Балабешко: "Сначала думал, что административное будет правонарушение. Оплачу штраф. Быть может, отсижу сутки. Не ожидал такого наказания".

Фигурант говорит, что у него двое несовершеннолетних детей, что мамы у них больше нет, что ему нельзя в колонию. Зато можно ночами пить и нарушать закон, а о детях вспоминать лишь тогда, когда их можно использовать в качестве живого щита. Как когда-то на улице. Акцию, говорит, они провели якобы в поддержку украинского народа, который находится в нашей стране. Но зачем для этого нарушать?

Поддержать людей, бежавших от войны, - похвально. Государство, к примеру, дает им гражданство по упрощенной схеме. Дает крышу над головой, работу, еду, медобслуживание и прочее. Привозит детей в белорусские санатории. Чтобы эти дети, кстати, с Донбасса, хоть на какое-то время ушли от войны. Многие из них лишились родителей, родного угла, потому что так решил Запад. Потому что Запад требует новых жертв, так, чтоб до последнего украинца. А что делаете вы - помогаете экстремистам?

Фигурант дела Владимир Савельев

"Военный эксперт" Володя Савельев даже срочную не служил. Зрение, говорит, плохое. Зато физподготовка нормальная. Да и с дивана ему удобнее о войне рассуждать. Кстати, сильно удивился, узнав, что жители Донбасса являлись гражданами Украины. Считает, что бчб белорусов не оскорбляет, как и свастика, которую, говорит, его предки носили. Любимое занятие Савельева - пьянка.

Фигурант дела Игорь Тикач

У Игоря Тикача в кругу "друзей" кличка Наркот. Тикач из тех, кто будоражил людей в чатах, группах, подбивал других на действия. К примеру, с сентября 2020-го активно сидел в одном из дворовых телеграм-чатов, уже экстремистском. Сначала собирал протестную активность в определенном районе Минска, а потом призывал свергать власть, в том числе силовым путем. Только в одном чате фигурант дела разместил более 3 тысяч сообщений. Там же хвастался, как ходит каждое воскресенье на марши, как убегал от милиции, публиковал маршруты уличных передвижений, оскорблял тех, кто поддерживает свое государство.

У Тикача было несколько телефонов. Один при себе, им он пользовался постоянно. Другой, без сим-карты, - для правонарушений, спрятал в тайнике на работе. Савельев и Тикач хотели получить визу, обновили паспорта. Последний уже собрал нужные документы и ждал звонка из польского консульства.