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За процессом сближения и стыковки корабля "Союз МС-25" с МКС следит ЦУП Роскосмоса
В Центре управления полетами Роскосмоса сейчас находятся специалисты, которые занимались подготовкой и расчетами полета. Как отметил баллистик Рафаил Муртазин, для Марины Василевской более долгая дорога, которая составила двое суток, тяжелее, чем трехчасовой полет, запланированный ранее, но она справилась с физической нагрузкой.
Дублер Анастасия Ленкова приехала сегодня в ЦУП, чтобы поддержать основной экипаж корабля "Союз МС-25". Верит, что ее положительные эмоции прочувствуют даже через звезды. Рада за Марину, что скоро она увидит Землю из космоса, и испытывает огромную гордость за страну, что она полноценно стала космической державой.
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