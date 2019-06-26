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За пять дней форума съедено 13 тонн мороженого и выпито 3 тысячи литров прохладительных напитков
13 тонн мороженого и 3 тысячи литров прохладительных напитков съедено и выпито только за первые пять дней форума в Минске. ІІ Европейские игры разогревают аппетит у минчан и гостей столицы.
Айс-ти, бульба-ролл, жареные каштаны - попробовать можно не только белорусские блюда. На вкус есть возможность отведать кулинарные изыски Турции, Венгрии или Бельгии. Все гастрономические предложения изучила Юлия Токарь.
Канадский стрит-фуд или бельгийский картофель-фри под романтическую историю из Беларуси. Бен и Анастасия Лардинуа, прожив четыре года в Бельгии, вернулись в белорусский Минск. Причем, на переезде настоял глава семьи. Сегодня в их фуд-траке можно попробовать кухню разных стран, но по единой, семейной рецептуре.
И пока на улице Октябрьской "задают" гастрономические тенденции, нарасхват уходят жареные каштаны или бульба-роллы - шаурма "по-белорусски". Марина Лугина предлагает холодный крем-суп в съедобном стаканчике.
А если кто действительно любит погорячее, в сквере у стадиона "Динамо"- иван-чай из самовара. В коллекции Сергея Шило металлические сосуды царского периода.
180 метров торговых площадей вдоль проспекта Победителей. На главной фан-зоне страны и размах фуд-корта соответствующий. Здесь можно попробовать не только картофельные клецки или драники - культуру Грузии, Италии, Турции - на вкус.
Но главный хедлайнер летних лакомств - это, конечно, мороженое. Среди вкусовых предпочтений лидируют пломбир, крем-брюле и фруктовый лед. Также популярно и тематическое мороженое, которое выпустили специально ко II Европейским играм.
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