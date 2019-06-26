За пять дней форума съедено 13 тонн мороженого и выпито 3 тысячи литров прохладительных напитков

13 тонн мороженого и 3 тысячи литров прохладительных напитков съедено и выпито только за первые пять дней форума в Минске. ІІ Европейские игры разогревают аппетит у минчан и гостей столицы.



Айс-ти, бульба-ролл, жареные каштаны - попробовать можно не только белорусские блюда. На вкус есть возможность отведать кулинарные изыски Турции, Венгрии или Бельгии. Все гастрономические предложения изучила Юлия Токарь.



Канадский стрит-фуд или бельгийский картофель-фри под романтическую историю из Беларуси. Бен и Анастасия Лардинуа, прожив четыре года в Бельгии, вернулись в белорусский Минск. Причем, на переезде настоял глава семьи. Сегодня в их фуд-траке можно попробовать кухню разных стран, но по единой, семейной рецептуре.