За пятилетку в Беларуси планируется построить 21,4 млн кв.м жилья. Об этом сообщила журналистам заместитель начальника отдела регулирования жилищной политики управления жилищной политики главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Екатерина Артюх в пресс-центре БелТА.

"Государство уделяет большое внимание развитию индивидуального жилищного строительства. Это нашло отражение прежде всего в Директиве № 8, согласно которой индивидуальное жилье должно составлять не менее 40 % от общего объема ввода жилья ежегодно. Этот показатель выполняется. Например, в 2020 году он составил 42 %, в 2021-м - уже 44 %. Лидерами по строительству индивидуального жилья выступают Минская и Брестская области. На этот год задание по индивидуальному жилищному строительству установлено в объеме не ниже 1,68 млн кв.м. Ожидается, что оно будет выполнено. На 2023 год намечено возведение 1,72 млн кв.м", - рассказала Екатерина Артюх.

За пятилетку в Беларуси планируется построить 21,4 млн кв.м жилья в целом, из них не менее 8,9 млн кв.м индивидуального.

"Комплексная индивидуальная застройка - оправданный способ строительства, он экономит время и силы, не допускает наличия долгостроев. И облик наших населенных пунктов становится красивее, может быть соблюдена дизайнерская концепция. Такие дома своевременно обеспечиваются инженерной инфраструктурой. Все зависит от желания самих граждан - хотят они жить в доме, построенном по индивидуальному проекту, либо в комплексной застройке, где все домики имеют одинаковые параметры и вид", - отметила представитель Минстройархитектуры.