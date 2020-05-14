3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
За работу с COVID-19 белорусские медики стали получать надбавки
Белорусские медики стали получать надбавки. Добавили в апрельские расчетники тех, кто работает в условиях, напрямую связанных с инфекционными заболеваниями. Напомним, указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения" вступил в силу 1 апреля. Он призван поддержать медработников в непростой период пандемии. Документ охватил сотрудников всех бюджетных организаций независимо от должности.
Все подробностиу Антона Малюты. Это третья больница Минска. Одна из тех, кто с марта-апреля функционирует в режиме инфекционного стационара. Для медиков это сложное время - работа в формате 24/7 и постоянная забота о каждом пациенте. Поэтому любая помощь, в том числе и материальная, приходится очень кстати.
Ежемесячные надбавки назначаются приказом руководителя учреждения
Суммы солидные - от 300 до 4000 рублей. Причем положены они даже тем, кого привлекли для оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией однажды - таким сотрудникам доплатят за одну смену. При сверхурочной работе зарплата также должна подрасти. Нюансов по начислению много, разобраться со всеми случаями помогает Минздрав.
Под действие указа попадают также поликлиники, службы скорой помощи и лаборатории
За свою работу медиков вознаграждают соразмерно нагрузке, уровню опасности и ответственности. Тех, кто еще не увидел в расчетнике обещанную доплату, в Минздраве просят подождать - положенные суммы дойдут до всех.
Президент
Все
Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси начали судить еще одного палача Хатыни
Ревенко: Польша настаивает на отсутствии контактов и на ограничении информации о Республике Беларусь
Итальянца в Польше приговорили к социальной смерти - в поисках безопасности он бежал в Беларусь
ГТК: Пули для стрелкового оружия пытались трижды за неделю незаконно ввезти в Беларусь
В мире
Все
Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS
Чиновники Минюста США потребуют от компании Google продажи браузера Chrome
"Грузинская мечта" была близка к исполнению - кого не удовлетворили результаты выборов
На 79-й сессии ГА ООН принята резолюция о сотрудничестве с ОДКБ
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера