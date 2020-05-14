За работу с COVID-19 белорусские медики стали получать надбавки

Белорусские медики стали получать надбавки. Добавили в апрельские расчетники тех, кто работает в условиях, напрямую связанных с инфекционными заболеваниями. Напомним, указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения" вступил в силу 1 апреля. Он призван поддержать медработников в непростой период пандемии. Документ охватил сотрудников всех бюджетных организаций независимо от должности.



Все подробностиу Антона Малюты. Это третья больница Минска. Одна из тех, кто с марта-апреля функционирует в режиме инфекционного стационара. Для медиков это сложное время - работа в формате 24/7 и постоянная забота о каждом пациенте. Поэтому любая помощь, в том числе и материальная, приходится очень кстати.

