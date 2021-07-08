За распространение экстремистского материала суд оштрафовал журналиста О. Супрунюка на сумму в 580 рублей

Оперативниками на нескольких региональных новостных сайтах обнаружена информационная продукция с изображением лица, на одежде которого имелся красно-белый орнамент с левосторонней свастикой красного цвета. Хочу отметить, что за любую попытку пропагандировать экстремистские материалы, будет наступать ответственность в соответствии с действующим законодательством РБ.

Александр Лаврукович, начальник Брестского управления ГУБОПиК МВД