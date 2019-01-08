За развитие культуры, искусства и спортивные достижения. Стали известны обладатели премии "За духовное возрождение"

Традиционно в эти праздничные дни они вручаются деятелям гуманитарной сферы - работникам культуры, мастерам искусства, священнослужителям и социальным работникам. Всем тем, кто вносит особый вклад в дела милосердия и благотворительности, своим трудом продвигает идеи гуманизма. Указы о присуждении премий подписал Глава государства сегодня.

По итогам прошедшего года среди лауреатов премии "За духовное возрождение" авторы музыки и текстов песен Юлия Быкова и Евгений Алейник за воплощение темы малой родины в современном эстрадном искусстве. Премия присуждена коллективам Библейской комиссии Белорусской православной церкви и секции по переводу литургических текстов и официальных документов Католической церкви за перевод с оригинальных языков и издание книг нового Завета на белорусском языке, что способствует приумножению духовного наследия. Высокая награда у коллектива детского хосписа и Весновского дома-интерната для детей-инвалидов. Специальной премией Президента деятелям культуры и искусства отмечены, например, Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил страны и коллектив Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа. Среди обладателей награды также коллектив Поставского территориального центра социального обслуживания населения и народный семейный ансамбль "Сваякі" из Волковыска. Специальная премия Президента присуждена народному артисту Беларуси Виктору Манаеву и обладательнице титулов "Мисс Беларусь - 2018" и "Мисс мира Европа" Марии Василевич.