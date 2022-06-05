За регионами будущее. Развитие ПМК - одна из главных задач, поставленных Президентом

Да, реалии, в которых приходится жить и работать, непростые. Но это не повод снижать планку в промышленности, экспорте или строительстве. Особенно это актуально для регионов, где важную роль играют мобильные строительно-монтажные организации. Ежедневно они решают насущные вопросы: приводят в порядок дороги, занимаются ремонтом и благоустройством, строят жилье, социальные и промышленные объекты.





Развитие ПМК - одна из главных задач, поставленных Президентом. Об этом Александр Лукашенко напомнил на неделе, проводя экономическое совещание. Наш корреспондент Вероника Бута отправилась в командировку в Слуцкий регион и изучила возможности местного ПМК - темпы и объемы здесь растут, несмотря на все сложности, а средняя зарплата 1600. Но главное - это инвестиции в регион.

Это первая в Слуцке пятиэтажка с лифтом. В ближайшее время новоселы получат ключи. Кстати, цена за метр в этом доме - чуть более 1300 рублей.

По многоквартирному - мы вводим порядка 15 тыс. квадратов ежегодно, по индивидуальному - не менее 12 тыс. Александр Хоревич, зампредседателя Слуцкого райисполкома

До конца года в Слуцке сдадут еще как минимум две многоэтажки, часть квартир - для закрепления кадров. Здесь понимают, люди - главная ценность. Уже готовят инвестпрограмму на будущий год.

На будущий год мы планируем включение в инвестпрограмму школа-сад, спортивного комплекса игровых видов спорта и мост через речку Бычок. Александр Хоревич, зампредседателя Слуцкого райисполкома

Эту котельную на местных видах топлива открыли меньше года назад. Испытание зимой прошло на отлично! Котельная снабжает теплом и горячей водой четверть города. Работает на торфе из местного месторождения - экономия на лицо.

Если мы на газ тратили порядком 6 млн. рублей в год, то на торф мы тратим значительно меньше - где-то 3,2. Анатолий Заяц, начальник цеха производства котельной № 3 слуцкого ЖКХ

Строители расскажут, практически на 100 % здесь свои (отечественные) и материалы, и котлы. Регионы - да, это тоже про потенциал, стабильную работу и новые проекты. "Местной власти карты в руки", - не перестает повторять Президент, еще раз на этом остановился и на неделе, на совещании по экономике. Искать резервы для роста и развития в это непростое время нужно именно за МКАДом!

"Хватит местной вертикали витать в облаках и ждать указаний из центра. Все указания розданы. Не закрепив в районах людей путем создания производств и перераспределения ресурсов провалим все дело. Остановите отток специалистов в областные города и столицу. Через предоставление жилья, распределение специалистов вузов, льготы и прочее - это ваши вопросы, перед руководителем четко обозначены абсолютно земные задачи, я имею ввиду области и район - один-два новых инвестпроекта на пятилетку в каждом районе, два самых слабых сельхозпредприятия - персонально за каждым председателем райисполкома, возрождение райагросервиса и ПМК", - сказал глава государства.

Строительный комплекс часто называют локомотивом экономики и вот почему: пример - предприятие, чтобы оно эффективно работало, его сперва нужно построить, или скажем товар, нужно продать, но сперва его нужно доставить, чаще всего по дороге, которую нужно построить. Вот и получается, без крепких строителей развитие региона крайне сложно представить. Это основа. В районах ставка на ПМК - это передвижные механизированные колонны, в некоторых это валообразующие предприятия.

Этот ПМК как раз и строил те самые дома, котельную и еще сотни других объектов. Территория более 11 гектаров. Своя лесопилка. 8-10 кубов в день искусно превращает в пиломатериалы.





На месте производят бетон и растворы - 120 кубов в смену! Свои материалы - это минус к цене! Кстати, установка мобильная! А значит, и просторы для работы ПМК безграничны. Поэтому здесь не боятся брать заказы по всей области. Строят сейчас, к примеру, школу в Сенице под Минском. Чтобы она обошлась дешевле, спроектировали свою опалубку.

Если бы ее у нас не было, пришлось бы приобретать или брать в аренду, или покупать импортную опалубку, которая очень дорогая, квадратный метр в районе 150-200 долларов стоит, поэтому приняли решение сделать самостоятельно, наша стоит примерно в 3-4 раза дешевле. Павел Морозов, главный инженер ПМК-225 ДУП УП "Минскоблсельстрой"

Объемами здесь обеспечены! По соседству с ПМК расположен ССК. Сельский строительный комбинат - единственный в области. Здесь выпускают железобетонные изделия для возведения молочно-товарных комплексов.

Ближайший молочно-товарный комплекс СПК "Козловичи-Агро", здесь рядом, сегодня запускаем. Василий Радюк, директор ДУП "Сельский строительный комбинат" УП "Минскоблсельстрой"

"Вы представьте, кто сегодня за год может построить такие здания и такой комплекс? Всего год,"-делится впечатлениямиСергей Пенязь, директор ОАО "Козловичи-Агро".

Всего два цеха на 700 голов и доильный блок. Но это только начало.

А в последующем, как видите, мы строим здание еще на 350-360 голов, как только закончим проект, собираем документы проектные и еще на 350 и сухостой. Вообще мощность этого комплекса будет 1,5тыс. голов. Сергей Пенязь, директор ОАО "Козловичи-Агро"

Но вернемся на комбинат. Несмотря на такие высокие оценки, здесь с объемами проблемы. В среднем загружены на половину. Фермы по стране уже строят поменьше. Потому ищут новые для себя возможности.

Для того, чтобы перейти на массовое жилищное строительство, делать модернизацию, покупать оснастку, у нас это чисто под сельское строительство, но мы развиваемся, запустили цех тротуарной плитки, параллельно открыли свой карьер. Василий Радюк, директор ДУП "Сельский строительный комбинат" УП "Минскоблсельстрой"

Расширяют и ассортимент. Начинают строить здания шириной 27 метров. Но где взять объемы? Этот вопрос сразу адресуем в головной офис. Говорят, перспективы есть на российском рынке.

Ведутся переговоры с Брянской областью, туда поставить железобетонные изделия для молочно-товарных ферм, и потом вопрос решится, чтобы произвести монтажные работы в России. Геннадий Залога, гендиректор УП "Минскоблсельстрой"