За решение Киева по авиасообщению с Беларусью придется расплачиваться простым украинцам

Пытаясь угодить Западу, авиасообщение с Беларусью прекратила и Украина. И за такое сомнительное решение Киева придется расплачиваться простым людям. Причем в прямом смысле слова. Время в пути для них возрастает, а, соответственно, дорожают и билеты. При и так невысоких доходах и постоянно растущей коммуналке это не вызывает восторга у украинцев. Эксперты сходятся во мнении, что вся политика Украины направлена на создание проблем. Киев за последние годы умудрился рассориться со многими своими соседями.