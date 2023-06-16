За самочувствием автолюбителей в жару следит Госавтоинспекция. На оживленных улицах и проспектах сотрудники ГАИ проводят беседы с водителями, вручают полезные памятки о движении в зной и дарят запас питьевой воды в дорогу. По словам инспекторов, повышение температуры воздуха может влиять на скорость реакции за рулем. Это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.