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За самочувствием автолюбителей в жару следит Госавтоинспекция

За самочувствием автолюбителей в жару следит Госавтоинспекция. На оживленных улицах и проспектах сотрудники ГАИ проводят беседы с водителями, вручают полезные памятки о движении в зной и дарят запас питьевой воды в дорогу. По словам инспекторов, повышение температуры воздуха может влиять на скорость реакции за рулем. Это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

Кроме того, ГАИ напоминает, что оставлять в закрытом авто детей и домашних питомцев строго запрещено. А еще осторожными следует быть при маневрах. В жару асфальт плавится. Скользкая поверхность может привести к потере управления.

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