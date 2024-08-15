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За сезон в лесных массивах Минской области спасатели нашли 47 человек, 6 из которых дети
Более 40 человек за этот сезон были найдены спасателями Минской области в массивах. Некоторых искали несколько суток. Заряженный телефон, запас еды и воды - это обязательный набор для лесной охоты. А еще о планах передвижения необходимо поделиться с близкими.
Как упростить поиски в случае экстренной ситуации, в сюжете Ильи Цветкова.
Обычная лесная прогулка может обернуться большой бедой, когда найти дорогу домой не так просто. Все чаще в массивах Минской области люди сходят со знакомой тропы и не могут сориентироваться и выйти из лесу. Некоторых специалистам приходится искать несколько дней.
Припаркованные у обочины авто. Недалеко в лесном массиве хозяева машин с лукошками отправились на тихую охоту. Постепенно каждый неправильный шаг все дальше уводит от точки входа в лес. Через несколько часов выбраться из чащи самостоятельно уже невозможно.
Более 30 человек, среди которых спасатели и волонтеры, и 9 единиц техники были брошены на поиски мужчины в кукурузном поле Несвижского района. Двум жителям Пуховичей пробовали оказать помощь в массиве в течение суток. В результате двух мужчин нашли живыми.
Всего за этот сезон в Минской области найдены 41 взрослый и 6 детей. Сотрудники МЧС сейчас работают в усиленном режиме, выезжать на реальные вызовы приходится несколько раз в неделю.
Действовать подготовленным бойцам поисковых отрядов надо оперативно. После прибытия на место по указанным координатам специалисты организуют штаб для эффективного управления поисками.
Мы разворачиваем оперативный штаб, также используем технику - квадрокоптеры, тепловизоры, громкоговорители, GPS-трекеры.
С трекерами и громкоговорителями бойцы идут в чащу и движутся строго по определенным квадратам. Их движение отображается в программе, чтобы не пропустить ни один участок в лесу.
Не рискуйте, берите человека, который сможет вас сопроводить и поможет сориентироваться в лесу. В крайнем случае отложите поход.
Специалисты напоминают, что в первую очередь в экстренной ситуации следует набрать номера 101 или 112 и сообщить сотрудникам МЧС приблизительные координаты входа в лесной массив. Также эти сведения можно передать сотрудникам лесной охраны. Они в этом сезоне обновили ориентиры в чащах. Теперь найти дорогу можно по стрелкам на деревьях.
На стрелках написан населенный пункт и расстояние до него, также указан номер стрелки, которому присваивается определенная GPS-координата. Если потерявшийся человек видит в лесу эту стрелку, он звонит в МЧС, называет номер стрелки и диспетчерская служба понимает, где он находится.
Каждому хочется найти самую урожайную поляну, но не следует забывать о безопасности. Заряженный мобильный телефон, необходимый набор еды, воды и медикаментов - то, что обязательно надо иметь при себе во время лесных прогулок. А еще надо внимательно следить за своим маршрутом и не заходить вглубь незнакомой чащи.
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