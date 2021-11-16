За ситуацией на границе следят все жители Беларуси - мнение белорусов

За ситуацией на границе следят все жители Беларуси. Равнодушных к тому, что там происходит, нет. Настоящий геноцид. Против безоружных людей, среди беженцев много женщин и детей, применяют водометы, слезоточивый газ. Это нужно прекращать.

- Их встречают водометами, колючей проволокой, какими-то там ограждениями, техникой военной. Естественно, это не правильно. И необходим какой-то конструктивный диалог.

- Бедные эти люди, которые находятся сейчас под открытым небом. Ведь не мы сделали их такими. Ведь не мы разрушили их кров, их надежду на будущее, на будущее их детей. Я содрогаюсь от этого (вытирает слезы). Ведь это бесчеловечно.