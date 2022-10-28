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За слив персональных данных заключен под стражу начальник отдела компании МТС
За слив персональных данных экстремистам под стражу заключен начальник отдела компании МТС. Главным следственным управлением ему предъявлено обвинение по статье "Пособничество в разжигании вражды и розни, совершенное группой лиц". По информации СК, используя свои должностные полномочия, мужчина передавал администраторам деструктивных ресурсов личные и биллинговые данные должностных лиц Беларуси, которые в последующем публиковались в телеграм-каналах.
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