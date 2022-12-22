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За станками, в белых халатах, на сценах и у руля. Какая она - "Белорусская Super женщина"? 22 декабря АТН запускает второй сезон проекта
Сильные духом, смело идущие к цели, креативные и разных профессий. Агентство теленовостей объявляет о старте второго сезона полюбившегося народного проекта "Белорусская Super женщина".
Более трех десятков историй первого сезона стали ярким доказательством того, что нашим представительницам далеко не слабого пола по плечу любые задачи.
Они в поле и за станком, в пуантах на сцене и в белых халатах в клиниках, а еще у руля предприятий и даже за рулем тракторов! Объединяет всех любовь к родной земле и стремление сделать мир вокруг лучше.
Наша новая героиня уже много лет растит юных талантов. Первую серию проекта смотрите сегодня, 22 декабря, после "Панорамы".
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