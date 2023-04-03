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За статус "Маладых талентаў Беларусі" будут бороться более полутысячи исполнителей и коллективов

В борьбе за статус "Маладых талентаў Беларусі" будут бороться более полутысячи исполнителей и коллективов. Столько заявок пришло на электронный адрес республиканского творческого радиоконкурса. Он пройдет уже в 12-й раз, лейтмотивом станет Год мира и созидания.

Сегодня жюри начнет прослушивать аудио и отсматривать видеозаявки. Ажиотаж среди участников традиционно в номинации "Эстрадный вокал", здесь свыше 200 вокалистов. В жюри войдут 12 заслуженных творческих единиц. Решающий голос - за народным артистом Беларуси, художественным руководителем ансамбля "Бяседа" Леонидом Захлевным. Прослушивание продлится до 10 апреля.

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