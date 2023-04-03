В борьбе за статус "Маладых талентаў Беларусі" будут бороться более полутысячи исполнителей и коллективов. Столько заявок пришло на электронный адрес республиканского творческого радиоконкурса. Он пройдет уже в 12-й раз, лейтмотивом станет Год мира и созидания.