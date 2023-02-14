За сутки по стране шесть человек погибли из-за пожаров

В Беларуси за сутки из-за пожаров погибли шесть человек, передает БелТА, ссылаясь на пресс-службу МЧС.

Так, 13 февраля в 2:40 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Сошно Пинского района Брестской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1953 года рождения, пенсионер.

В этот же день в 13:04 сообщили о пожаре в жилом доме в агрогородке Новые Дороги Стародорожского района Минской области. На пожаре обнаружены погибшие хозяйка 1935 года рождения и ее сын 1975 года рождения.

В 13:40 в учреждении здравоохранения от травм, полученных при пожаре в квартире в Молодечно Минской области, скончался пенсионер 1948 года рождения.

В 22:09 сообщили о пожаре в жилом доме в д. Волоки Кореличского района Гродненской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1959 года рождения.

Сегодня в 4:16 спасателям сообщили о пожаре в квартире двухквартирного жилого дома в Глуске Могилевской области по ул. Социалистической. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1955 года рождения.

Причины пожаров устанавливаются.