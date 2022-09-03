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За сутки в Беларуси потушили шесть лесных пожаров
За прошедшие сутки в Беларуси ликвидированы 6 лесных, 2 торфяных и 34 пожара травы и кустарников. Об этом сообщает агентство "Минск-Новости".
По оперативным данным, с 6:00 2 сентября до 6:00 3 сентября ликвидированы 6 лесных пожаров на общей площади 2,905 га, 2 торфяных пожара на общей площади 0,81 га и 34 пожара травы и кустарников на общей площади 4,011 га.
Также 2 сентября произошло возгорание подстилки и кустарников в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике вблизи деревни Хутор-Лес (отселена). Общая площадь, пройденная фронтом пожара, составила 2,5 га. В устранении возгорания участвовали 15 работников заповедника, задействованы четыре единицы техники.
Фото Depositphotos
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