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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1854 пациента с COVID-19

Минздрав опубликовал последние данные за сутки по COVID. Всего зарегистрированы 1 854 пациента, выписаны 1 820 пациентов. Всего в стране проведено свыше 4 миллионов тестов на коронавирус.

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