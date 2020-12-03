За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 701 пациент с COVID-19

Выписаны 1 729. За весь период распространения инфекции зарегистрированы 141 609 человек с положительным тестом. Выздоровели 118 924 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Всего провели 3 335 788 исследований. К сожалению, умерли 1 181 пациент с выявленной инфекцией.