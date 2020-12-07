За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 796 пациентов с COVID-19

Данные от Минздрава в Беларуси на сегодня: за сутки зарегистрированы 1796 пациентов с COVID-19. Выписаны 1 310. В стране выявлено 148953 заболевших коронавирусом.Выздоровели 126 084. Летальных исходов 1 215. За минувшие сутки выполнено 18 574 теста.А всегоих проведено 3449 089.