За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 939 пациентов с COVID-19

Выписаны 2 135. Всего с начала эпидемии зарегистрированы 154 392 человека с положительным тестом. Выздоровели 132 085 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 238 пациентов с выявленной инфекцией. За минувшие сутки выполнили 29 548 тестов. Всего провели 3 517 016 исследований.