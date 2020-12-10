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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 939 пациентов с COVID-19
Выписаны 2 135. Всего с начала эпидемии зарегистрированы 154 392 человека с положительным тестом. Выздоровели 132 085 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 238 пациентов с выявленной инфекцией. За минувшие сутки выполнили 29 548 тестов. Всего провели 3 517 016 исследований.
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