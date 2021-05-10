За сутки в Беларуси зарегистрированы 879 пациентов с COVID-19

Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы 369 767 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 360 255 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 2 642 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Проведено 6 007 012 тестов.