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За сутки в Беларуси зарегистрированы 879 пациентов с COVID-19
За сутки в Беларуси зарегистрированы 879 пациентов с COVID-19, выписаны 568, выполнено 10 520 тестов.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы 369 767 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 360 255 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 2 642 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Проведено 6 007 012 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 642 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 10 520 тестов. Всего в стране проведено 6 007 012 тестов.
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